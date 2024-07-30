Федеральные новости

Депутаты Госдумы приняли законопроект о постановке блогеров на учёт

Федеральные новости 30.07.2024 21:40
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30.07.2024 21:40


30 июля депутаты Государственной думы приняли во втором и в третьем окончательном чтениях поправки к закону «О связи». Как сообщает ИА «Высота 102», новые положения обязывают блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков регистрироваться в Роскомнадзоре.

- Для не зарегистрированных в перечне РКН блогеров устанавливаются следующие ограничения: на размещение рекламы российскими рекламодателями, на репост другими каналами их сообщений, на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца, - говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты.

При этом механизм работы новых положений закона в настоящее время непонятен. Вопросы у экспертов вызывает наличие заинтересованности мессенджеров в передаче данных обо всех пользователях платформ Роскомнадзору, сохранность этих данных, ответственность за несоблюдение новых правил, а также размытость определений. Все эти моменты в законопроекте не уточнены и, судя по всему, их урегулировать предстоит дополнительными нормативно-правовыми актами.

Отметим, поправкам к закону «О связи» предстоит ещё получить одобрение сенаторов, а также президента Владимира Путина.

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