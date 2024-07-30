В Котово сбежавший после смертельного ДТП водитель захотел свободы

Волгоградский областной суд оставил под стражей Станислава Почтаренко, который две недели назад насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, защитник Почтаренко просил изменить его подзащитному меру пресечения с заключения под стражу на иную, не связанную с изоляцией от общества.

По версии следствия, 16 июля текущего года Почтаренко, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Ford Focus, выехал на обочину напротив дома № 222 по ул. Ленина в Котово и сбил пешехода. От полученных травм 82-летняя женщина скончалась. Водитель с места ДТП скрылся. Его задержали на следующий день, 17 июля.

Уголовное дело в отношении него возбуждено по п.п. «а,б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье - до 12 лет лишения свободы.