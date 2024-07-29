Губернатор Андрей Бочаров прибыл на место схода пассажирского поезда

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл в Котельниковский район на место схода пассажирского поезда. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор уже осмотрел место ЧП, а также заслушал первые доклады от представителей МЧС, медицинских служб, правоохранителей и местных властей.





Как ранее сообщала редакция, 29 июля на 185 км перегона Котельниково-Гремячий произошло столкновение грузовика «КАМАЗ» с пассажирским поездом №491 «Казань — Адлер». В результате происшествия случился массовый сход вагонов.

Отметим, на текущий момент экстренные службы сообщают о доставке в Котельниковскую ЦРБ 30 пострадавших пассажиров, 15 из которых – дети.

Фото и видео: пресс-служба администрации Волгоградской области