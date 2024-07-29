Происшествия 29.07.2024 15:11
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29.07.2024 15:11
Количество пострадавших в результате крушения поезда в Волгоградской области, которым понадобилась госпитализация в Котельниковскую ЦРБ, увеличилось до 20 человек. Среди них – 7 детей. Обновленные данные, передает V102.RU, опубликовал региональный оперативный штаб. Ранее сообщалось о 16 госпитализированных.
На месте ДТП работают 22 бригады скорой медицинской помощи, дополнительно к месту происшествия направлены еще 4 бригады.
Также задействована авиация: бортом вертолета МИ-8 направлено 8 врачей, еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах «Ансат». Всего, по данным РЖД, в результате ЧП пострадали 156 человек.
Между тем, на месте происшествия идет эвакуация пассажиров. Для них приготовлены автобусы, которые отвезут людей в пункты временного размещения в Котельниково. В Котельниковский район выехал губернатор Андрей Бочаров.
Фото и видео администрации Котельниковского района/t.me
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