Спорт

«Ротор» в Волгограде 29 июля примет «Арсенал»

Спорт 29.07.2024 07:59
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29.07.2024 07:59


«Ротор» сегодня, 29 июля, на «Волгоград Арене» сыграет с тульским «Арсеналом» в третьем туре Первой лиги, сообщает V102.RU. Начало встречи - в 20.30 ч.
 
Обе команды на старте турнира не знают поражений. Напомним, сине-голубые после гостевой победы над «Шинником» в следующей встрече навязали достойную борьбу на домашнем стадионе московскому «Торпедо». Подопечные Дениса Бояринцева, уступая после первого тайма, проявили характер и ушли от поражения благодаря голу Евгения Болотова в середине второй половины. К слову, забитый мяч новобранца «Ротора» позволил полузащитнику попасть в символическую сборную второго тура. Сине голубые заработали четыре очка, имея в активе победу и ничью. На данный момент волгоградцы идут на восьмом месте в турнирной таблице.
 
В прошлом чемпионате Первой лиги «Арсенал» финишировал на четвертой позиции и завоевал право участвовать в стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу, где их соперником оказался ФК «Пари Нижний Новгород». По итогам обоих поединков «канониры» уступили нижегородскому клубу и остались в подэлитном дивизионе еще на сезон. В нынешнем первенстве тульская команда стартовала с двух домашних выигрышей с одинаковым счетом 1:0 над новороссийским «Черноморцем» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Подшефные Александра Сторожука после успешного начала турнира располагаются на шестом месте.
 
Отметим, что капитан «Ротора» Алексей Шумских в сезоне 22-23 выступал за «Арсенал». В составе туляков два футболиста — полузащитник Артем Попов и нападающий Роман Минаев в разное время играли за волгоградский клуб.
 
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: СК «Ротор» / vk.com

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