Под Волгоградом силовики и военные массово проверяют новых граждан РФ

В Волгоградской области идут массовые проверки новых граждан России на предмет соблюдения ими правил воинского учета. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 24 июля, в военном следственном управлении СК РФ по ЮВО.

На этот раз рейды прошли в частном секторе и сельскохозяйственных угодьях, расположенных в Ленинском и Среднеахтубинском районах Волгоградской области.

- Проверено всего 207 бывших мигрантов, из которых выявлено 7 человек, своевременно не вставших на воинский учет. Данные новые российские граждане доставлены в районные военные комиссариаты, где были поставлены на воинский учет в соответствии с требованиями закона, - рассказали в военном следственном управлении.

В проверочных мероприятиях участвуют офицеры военного следственного отдела, сотрудники ГУ МВД России по региону, военной полиции, военного комиссариата и ГАИ.

Помимо нарушителей правил воинского учета, выявлены двое мигрантов, которые находятся в России незаконно, а также два лица без миграционного учета.

Всего с начала текущего года на территории Волгоградской области на воинский учет поставлено около 90 натурализованных граждан, 5 из которых заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ. Также заключили контракты о прохождении военной службы трое иностранцев.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области