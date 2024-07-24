Расследования

В Волгограде задержали студента, распылившего перцовый баллончик в автобусе

Расследования 24.07.2024 14:13
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24.07.2024 14:13


В Волгограде полиция установила личность и задержала 17-летнего студента колледжа, который распылил перцовый баллончик в салоне автобуса в Тракторозаводском районе. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, происшествие случилось из-за конфликта подростка с одним из пассажиров общественного транспорта. 



- Вечером 20 июля несовершеннолетний ехал в общественном транспорте и в салоне автобуса у него возник словесный конфликт с одним из мужчин. Выходя из автобуса, подросток распылил баллончик в открытые двери салона и убежал. В результате инцидента пострадавших нет, - пояснили в ведомстве. 

Инспекторам ПДН по Тракторозаводскому району в отношении нарушителя составлен административный протокол. Подростка поставили на профилактический учет. 

Напомним, происшествие случилось в автобусе, когда он следовал на Спартановке. После инцидента люди в панике стали выбегать из салона.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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