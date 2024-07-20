Под Волгоградом 21-летнюю сообщницу наркобарыг отправили за решетку на 8 лет

Суд в городе Фролово вынес приговор 21-летней сообщнице двоих мужчин из Ставропольского края, которые занимались производством наркотиков в промышленном размере в волгоградской глубинке. Как сообщили V102.RU во Фроловском городском суде, Веронику П. за содеянное назначено 8 лет и 5 дней в колонии общего режима.

Весной текущего года Волгоградский областной суд вынес приговор ее сообщникам 24 и 29 лет. Им назначено 15 лет 6 месяцев и 15 лет 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении 21-летней девушки было выделено в отдельное производство и рассматривалось во Фролово.

Ранее сообщалось, что производителей наркотиков вычислили и задержали сотрудники УФСБ по Волгоградской области. Оперативники вышли на след этой троицы в августе прошлого года. Установлено, что злоумышленники действовали под контролем и при координации куратора с Украины.

Производство синтетического наркотика они наладили в хуторе Летовский Фроловского района. Там в ходе обысков было обнаружено и изъято произведенное ими наркотическое средство, содержащее мефедрон, массой около 31,8 кг, а также прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, массой свыше 87 кг.

Они присмотрели и специально купили дом в глубинке, чтобы обосновать там нарколабораторию для серийного изготовления «синтетики».

Уголовное дело Вероники П. по ее согласию рассматривалось судом в особом порядке, т.е. без исследования доказательств. Ее признали виновной по двум статьям УК РФ - ч.5 ст.228.1 УК РФ и ч.2 ст.228.3 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Волгоградский областной суд.