Происшествия

Появились подробности ДТП с вылетевшей из авто пассажиркой в Волжском

Происшествия 18.07.2024 10:50
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18.07.2024 10:50


Двое взрослых и 7-летний ребенок пострадали в результате столкновения автомобилей «ГАЗель» и «ВАЗ-2114» в городе Волжский Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Все пострадавшие находились в автомобиле «ВАЗ-2114». Это водитель и двое пассажиров, среди которых 7-летний мальчик.

Момент аварии, напомним, записал видеорегистратор находившейся поблизости машины. На записи видно, как от удара из салона автомобиля вылетает пассажирка.

Ранее сообщалось, что авария произошла на пересечении улиц Ленина и Молодогвардейцев. В главке уточнили, что столкновение автомобилей зафиксировано в 15-30 час. напротив дома №201 по пр. им. Ленина.

Скриншот с видео ЧП Волгоград / Telegram

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