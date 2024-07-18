Появились подробности ДТП с вылетевшей из авто пассажиркой в Волжском

Двое взрослых и 7-летний ребенок пострадали в результате столкновения автомобилей «ГАЗель» и «ВАЗ-2114» в городе Волжский Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Все пострадавшие находились в автомобиле «ВАЗ-2114». Это водитель и двое пассажиров, среди которых 7-летний мальчик.

Момент аварии, напомним, записал видеорегистратор находившейся поблизости машины. На записи видно, как от удара из салона автомобиля вылетает пассажирка.

Ранее сообщалось, что авария произошла на пересечении улиц Ленина и Молодогвардейцев. В главке уточнили, что столкновение автомобилей зафиксировано в 15-30 час. напротив дома №201 по пр. им. Ленина.

Скриншот с видео ЧП Волгоград / Telegram