Спорт

«Ротор» проведет открытую тренировку на «Зените»

Спорт 17.07.2024 13:29
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17.07.2024 13:29


Волгоградский «Ротор» завтра, 18 июля, проведет открытую тренировку на стадионе «Зенит». Начало мероприятия в 18-00 ч. Зрителей начнут запускать на стадион  за 15 минут до старта занятия. Вход для всех желающих свободный, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
 
У болельщиков сине-голубых будет возможность пообщаться с футболистами и тренерским штабом во главе с наставником команды Денисом Бояринцевым. Кроме того, поклонники «Ротора» смогут поддержать коллектив перед первым домашним матчем сезона с московским «Торпедо», который состоится 22 июля и начнется в 18-00 ч. на «Волгоград Арене».
 
Напомним, на старте чемпионата Первой лиги сине-голубые на выезде обыграли ярославский «Шинник» со счетом 1:0, а столичный клуб на своем поле разгромил хабаровский СКА — 4:0.

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