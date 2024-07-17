«Ротор» проведет открытую тренировку на «Зените»





Волгоградский «Ротор» завтра, 18 июля, проведет открытую тренировку на стадионе «Зенит». Начало мероприятия в 18-00 ч. Зрителей начнут запускать на стадион за 15 минут до старта занятия. Вход для всех желающих свободный, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

У болельщиков сине-голубых будет возможность пообщаться с футболистами и тренерским штабом во главе с наставником команды Денисом Бояринцевым. Кроме того, поклонники «Ротора» смогут поддержать коллектив перед первым домашним матчем сезона с московским «Торпедо», который состоится 22 июля и начнется в 18-00 ч. на «Волгоград Арене».

Напомним, на старте чемпионата Первой лиги сине-голубые на выезде обыграли ярославский «Шинник» со счетом 1:0, а столичный клуб на своем поле разгромил хабаровский СКА — 4:0.