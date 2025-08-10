Первый тайм матча «Ротора» с «Уфой» на «Волгоград Арене» закончился со счетом 1:0. Важный и красивый гол на 33-й минуте забил Илья Сафронов. Шильников с центра поля отдал проникающую передачу Сафронову, который вышел один на один с вратарем и пробил низом по воротам. Голкипер гостей, несмотря на то, что ему пришлось чуть ли не сесть на шпагат, оказался бессилен.
Гол «Ротора» вызвал настоящее неистовство на трибунах. Радостные болельщики прыгали на трибунах и едва не сорвали голос, вкладывая в кричалки все свои эмоции. Это первый гол волгоградского клуба на домашнем поле в этом сезоне.