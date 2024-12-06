В волгоградском Политехе цифровизовали процесс обучения

Телеком 06.12.2024 16:47
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06.12.2024 16:47
Волгоградский Политех подключили к отечественной платформе для онлайн-коммуникаций и обучения. Цифровое решение поможет сотрудникам одного из ведущих технических университетов страны и признанного центра обучения иностранных студентов из многих стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока в организации дистанционных лекций и семинаров для студентов. Как сообщили ИА «Высота 102» в учебном заведении, переход в «цифру» обеспечила компания МТС.
– Сегодня цифровизация образования становится неотъемлемой частью учебного процесса. Мы стремимся создать все условия для студентов, преподавателей и сотрудников ВолгГТУ, чтобы работать и учиться в стенах нашего университета было комфортно. Внедренные решения помогут нашему университету в организации и проведении онлайн-лекций, онлайн-заседаний, виртуальных конференций, в том числе международного масштаба, – отметил ректор Александр Навроцкий.
На сегодня в волгоградском Политехе работает более 950 преподавателей и получают образование на 15 факультетах около 20 000 студентов. Цифровизация помогает организовать образовательный процесс, административные совещания и конференции, а также проводить массовые мероприятия в онлайн и гибридном формате.
Фото: из архива V102.RU
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