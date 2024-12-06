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В Сочи на каникулы: билайн запустил скоростной мобильный интернет в горных тоннелях

Телеком 06.12.2024 17:55 Реклама
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06.12.2024 17:55 Реклама


Накануне зимних праздников билайн подготовил сеть в Сочи, чтобы гости из Волгограда смогли пользоваться онлайн сервисами в комфортном режиме. Оператор запустил скоростной мобильный интернет и голосовую связь в 3-х горных тоннелях на пути от Адлера до горнолыжных курортов в районе поселков Красная Поляна и Эстосадок.
Технические специалисты установили телеком оборудование внутри тоннельных комплексов. В результате мобильный интернет билайн работает бесшовно на всем протяжении Нового Краснополянского шоссе.
– Мы подготовили сеть накануне новогодних каникул, когда в горы Сочи приезжают любители активного отдыха со всей страны. Уже по пути в Красную Поляну туристы смогут пользоваться онлайн-сервисами без ограничений, связанных с рельефом этой живописной местности. Кроме того, благодаря подключению дополнительных диапазонов 4G на базовых станциях, расположенных на территории горнолыжных курортов, скорость мобильного интернета, по нашим данным, выросла в среднем на 15%. Теперь туристы смогут отправлять свои фото и видео со скоростью спуска с «черной» трассы. Надежная связь в горах – это еще и важный элемент безопасности, о чем опытные горнолыжники и сноубористы знают не понаслышке, – прокомментировал директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.
Фото:билайн
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