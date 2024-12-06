«Ростелеком» обеспечил современную связь гостинице «Суходол» с помощью цифровых технологий

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06.12.2024 10:26 Реклама
«Ростелеком» подключил оптический интернет и развернул сеть Wi-Fi в гостинице «Суходол» Казачьего центра станицы Кумылженская Волгоградской области. Интернет-соединение обеспечивает скорость 150 Мбит/с, которой достаточно, чтобы гости и сотрудники заведения комфортно пользовались современными цифровыми сервисами.
Владимир Подтёлков, атаман Казачьего центра «Суходол»:
— Мы всегда стараемся предоставить максимальное удобство своим клиентам и учитываем все их пожелания. Самое востребованное — быстрый и надежный интернет. Сейчас на территории гостиницы организовано четыре точки доступа к Wi-Fi. Тем самым мы обеспечили для наших гостей стабильную связь. Они могут свободно общаться со своими близкими, партнерами по бизнесу, пользоваться всеми цифровыми услугами. В будущем мы планируем подключение телевизионного контента от «Ростелекома». Уверен, что это позволит создать еще более привлекательные условия для наших клиентов.
Цифровое решение от «Ростелекома» «Wi-Fi для гостей» кроме организации беспроводной публичной сети помогает решать целый комплекс бизнес-задач для продвижения своих услуг. С его помощью можно выявлять интересы и пожелания гостей, анализировать статистические данные и составлять демографический портрет посетителей отеля. В личном кабинете можно настроить стартовую страницу с полезной информацией, блокировать нежелательные сайты.
Федор Абрамов, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:
— Сегодня наличие современного интернета во многом определяет привлекательность мест для отдыха. «Ростелеком» предлагает своим клиентам комплексные проекты с индивидуальным подходом, учитывающим масштаб бизнеса, месторасположение объектов и потребности в современных цифровых услугах. Мы обеспечиваем под ключ качественное решение бизнес-задач в кротчайшие сроки и предоставляем техническую поддержку 24/7.
В настоящее время сервисами национального провайдера пользуются более 15 тысяч частных компаний и государственных учреждений Волгоградской области. Информацию о цифровых решениях «Ростелекома» для бизнеса можно получить по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.
Фото: «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388
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