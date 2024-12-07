МегаФон получил премию «#Мы вместе - 2024»

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07.12.2024 11:47 Реклама
Благотворительный проект компании «Будущее зависит от тебя» стал лауреатом в номинации «Ответственный бизнес» международной премии «#Мы вместе — 2024». Проект существует уже почти двадцать лет, проходит во всех регионах страны и направлен на социальную адаптацию детей-сирот. В его основе — всероссийский чемпионат по футболу между командами детских домов и школ-интернатов.
У истоков спортивного благотворительного проекта «Будущее зависит от тебя» стоит инициатива сотрудников МегаФона из Санкт-Петербурга, которая получила развитие и превратилась во всероссийский чемпионат по футболу между командами детских домов и школ-интернатов. За 19 лет в турнире сыграли более 41 тысячи ребят — 5 тысяч команд из 140 городов России.
Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, нацеленный не только на физическое развитие, но и на социальное семейное устройство. Проект помогает ребятам со всей страны приобщаться к здоровому образу жизни, закалять характер и налаживать общение со сверстниками и взрослыми, а также находить родителей. Соревнования проходят во всех регионах присутствия компании.
Ежегодно с февраля по апрель подростки соревнуются на городских и региональных этапах. В мае лучшие команды играют в финале, который по традиции проходит в Сочи. В разные годы к нему присоединялись крупные российские спортсмены: футболисты «Зенита», олимпийский чемпион Антон Шипулин, российский автогонщик Сергей Карякин и многие другие.
Помимо спортивной составляющей, для участников турнира проводится профориентационная программа, организованная совместно с фондом Форотех — «Город навыков SkillCity». Для детей, которым интересна профессия журналиста, создана особая программа. Каждая команда может взять воспитанника, который готовит репортажи о её выступлении на турнире.
С 2013 года стартовала совместная инициатива проекта «Будущее зависит от тебя» и фонда «Измени одну жизнь», направленная на поиск семей для подростков. Чтобы помочь ребятам обрести новые семьи, были созданы видеоанкеты для более чем 6600 детей-сирот старше 10 лет, в том числе участников Открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. Проект дал ребятам возможность не только построить своё спортивное будущее, но и шанс попасть в семью. Уже сейчас более 900 детей смогли обрести новый дом.
— Социальная миссия МегаФона — объединять людей, устранять барьеры в общении, обеспечивать быстрый доступ к информации и создавать равные возможности для жизни и самореализации. Помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — одно из ключевых направлений благотворительной деятельности компании, — говорит директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко. — На сегодняшний день наш футбольный турнир — это самый масштабный проект для детей, которому в 2025 году исполнится 20 лет, а это очень серьёзная дата для благотворительного проекта.
Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению Президента России. Организатор премии — Ассоциация волонтёрских центров, учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодёжи. Премия проводится при поддержке национального проекта «Образование».
В номинации «Социально значимые отраслевые проекты», реализуемые бизнесом, в этом году было подано 719 заявок.
Фото: МегаФон
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