Т2 объявила победителей своей номинации во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»





Оператор поддержал номинацию «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов» на XXI Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». Победители номинации получили денежный приз от Т2 и экспертные онлайн-консультации по дальнейшему развитию проектов. В число финалистов – проект из Волгоградской области.

Т2 стала партнером XXI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и провела конкурс в рамках номинации «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов» для социальных проектов в регионах. Эксперты Т2 оценивали конкурсантов старшей возрастной категории от 18 до 35 лет. Проекты отбирались по шести критериям: социальная значимость и важность для региона или отдельных групп; возможность практической реализации проекта; креативность и новизна; ресурсное или иное обеспечение проекта; обоснование ролей в команде и степень участия автора, а также качество презентации и защиты проекта.

Победителями номинации стали следующие проекты:

• Первое место – фестиваль современного искусства СКАЗ ДИКИЙ в Новосибирской области, направленный на погружение в региональную идентичность и развитие туристического потока.

• Второе место – онлайн-платформа DoBiz, способствующая началу и поддержке предпринимательской деятельности населения Приморского края.

• Третье место – цифровая территория сервисов для владельцев собак Doggym Волгоградской области для создания комфортной и благоприятной среды для владельцев собак и их питомцев.

Организаторы проектов в качестве награды от оператора получили денежные призы, а также онлайн-консультацию по возможностям дальнейшего развития проектов от специалистов Т2 и дружественного фонда «Навстречу переменам».

«Моя страна – моя Россия» – это конкурс авторских инициатив, направленных на социально-экономическое развитие сел, малых и больших городов. Цель конкурса – привлечь молодежь к участию в развитии регионов, разработке и реализации научных, педагогических, экономических и социальных проектов. Задачи конкурса и номинации отвечают принципам Т2 в рамках направления корпоративной социальной ответственности.

Вячеслав Гришин, руководитель департамента по взаимодействию с учебными заведениями и контролю условий труда Т2:

– Мы в Т2 ценим дух предпринимательства, сотрудничества и открытости. Для нас важно, чтобы молодые люди чувствовали, что их идеи важны, а мнение имеет вес. Номинация от Т2 направлена на развитие потенциала молодежи. Каждый из нас вне зависимости от возраста может внести свой вклад в процветание локальных сообществ, экономики страны в целом, и мы рады быть частью этого большого и важного процесса.

Фото: ВолгГТУ

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