Происшествия

Под Волгоградом всю ночь горел мусорный полигон

Происшествия 15.07.2024 08:36
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15.07.2024 08:36





Всю ночь пожарные боролись с сильным пожаром, который вспыхнул в Калаче-на-Дону. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило 14 июля в  21.57ч. Горел мусор на площади 300 кв.м.
Пожар удалось потушить только к пяти утра 15 июля. Погибших пострадавших нет, пояснили в ведомстве.
Видео Калач-на-Дону город воинской славы VK.com

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