На Волгоград Арене разыграли гол на миллион





После первого тайма на поле Волгоград Арены разыграли гол на миллион. Как сообщает V102.RU, одному из болельщиков предложили получить миллион, поразив пустые ворота с центра поля.

Боец смешананных единоборств Сергей Павлович, приглашенный гость букмекеров, предложил попытать счастья болельщику Евгению. Евгений ударил два раза, но ему не повезло – гола не получилось. Хотя миллион заработать не удалось, вернулся болельщик на трибуны с утешительным призом.