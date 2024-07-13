Тело четвертого погибшего нашли на месте взрыва КНС в Волгограде

Сегодня, 13 июля, в Волгограде обнаружено тело четвертого погибшего рабочего при взрыве канализационно-насосной станции №4 в Красноармейском районе. Об этом V102.RU сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Напомним, взрыв на КНС №4 произошел 6 июля. Тела двоих сотрудников смены нашли сразу. Еще одного погибшего достали ночью 11 июля при разборе завалов и откачке сточных вод из разрушенного помещения, которое находится под землей.

Поиски остальных работников станции, которые могут находиться под завалами, продолжаются.

Ранее СУ СКР по Волгоградской области по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). В качестве одной из версий причин происшествия рассматриваются нарушения при производстве сварочных работ.