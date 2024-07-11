В разрушенной КНС в Волгограде нашли тело третьего погибшего работника

Тело третьего погибшего нашли в разрушенной после взрыва канализационно-насосной станции №4 в Волгограде, передает V102.RU.

- За минувшую ночь с помощью непрерывно работающих насосных агрегатов удалось значительно снизить уровень сточных вод в приемном отделении разрушенной канализационно-насосной станции №4, что позволило спасателям обнаружить и поднять тело работника станции. По предварительным данным, это Олег Владимирович Корольченко – он работал слесарем на КНС и 6 июля заступил на смену, - сообщили в ООО «Концессии водоснабжения».

Поиски остальных работников станции, которые могут находиться под завалами, продолжаются.

В компании отметили, что руководство предприятия находится на постоянной связи с родными погибшего. «Концессии» взяли на себя все расходы по организации и проведению погребения, а семьям погибших будет оказана всесторонняя поддержка и материальную помощь.

Напомним, что взрыв на канализационно-насосной станции произошел 6 июля. Тела двоих мужчин были обнаружены сразу, поиски еще троих осложняются наличием стоков в затопленном здании КНС.