Оперативники оцепили жилой двор в Волжском из-за флакона духов

Похожий на гранату предмет, который сегодня, 11 июля, обнаружили жители девятиэтажки в городе Волжский Волгоградской области под автомобилем, оказался флаконом духов, сообщили V102.RU в экстренных службах.

- Это флакон духов в виде гранаты, который никакой опасности не представляет, - сообщил собеседник агентства.

Эту информацию подтвердили в управлении Росгвардии по Волгоградской области.





Напомним, что сообщение о подозрительном предмете, схожим с гранатой, поступило от жителей девятиэтажного дома №97 по проспекту Ленина в Волжском. Жители заметили его у переднего колеса отечественной легковушки, припаркованной во дворе дома.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. На время проверки территория была оцеплена. Изначально в соцсетях жители высказывали предположение, что предмет под машиной больше напоминает муляж гранаты, а не реальный боеприпас.

Фото: управление Росгвардии по Волгоградской области