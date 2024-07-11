





Оперативные службы прибыли к месту обнаружения предполагаемой гранаты во дворе девятиэтажного дома на проспекте Ленина в городе Волжском Волгоградской области, передает V102.RU. Как сообщают местные паблики, похожий на гранату предмет жители увидели под автомобилем, припаркованным во дворе, и позвонили в полицию.

На вызов прибыли сотрудники полиции и МЧС. Они проверяют перепугавший жителей предмет, который находится рядом с передним колесом отечественной легковушки под местом водителя.

По сообщению очевидцев, территория оцеплена. Оперативники работают возле шестого подъезда 21-подъездного многоквартирного дома №97 на проспекте Ленина.

Горожане активно обсуждают находку в соцсетях и высказывают предположение, что предмет больше похож на муляж гранаты, чем на реальный боеприпас.

Фото, видео: Жесть Волжский / t.me