Экономика

Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr

Экономика 05.07.2024 16:44 Реклама
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05.07.2024 16:44 Реклама


4 июля 2024 года аналитический центр «БизнесДром» в очередной раз подтвердил рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб на наивысшем уровне А.hr. 
Эксперты аналитического центра отметили, что Уралсиб реализует целый ряд программ, обеспечивающих возможности карьерного роста и развития персонала. У сотрудников есть возможность за счет работодателя повысить свою квалификацию, пройти мастер-классы и тренинги по развитию деловых навыков. На постоянной основе действуют программы очного и дистанционного обучения – как на внутренних ресурсах банка, так и с привлечением внешних тренеров. В качестве позитивных факторов, влияющих на уровень рейтинга отмечена очень высокая доля сотрудников банка, прошедших обучение за последние 12 месяцев – более 85%.
Внедрена прозрачная и структурированная система карьерного роста, а для тех, кто только выбирает профессию, банк активно развивает платформу «Уралсиб.Ускорение», предлагающую программу стажировок и практик для студентов. Она объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя. Для новых сотрудников предусмотрен адаптационный курс «Добро пожаловать в Уралсиб».
В организации есть практика премирования сотрудников, введена также система индексации заработной платы в зависимости от личной результативности и профессиональных достижений. Корпоративный социальный пакет Банка Уралсиб включает в себя ДМС и бонусы, например, компенсацию расходов на занятия спортом, связь, транспорт.
Банк представлен в 7 федеральных округах и 47 регионах России, численность сотрудников – 7,9 тыс. человек. Особое внимание банк уделяет вопросам корпоративной культуры и кросс-функциональному взаимодействию, а также комплексному развитию внутренних коммуникаций. Каждый квартал проходят общие собрания с презентациями бизнес-результатов. Для сотрудников и их детей регулярно проводятся корпоративные и спортивные мероприятия.
Рейтинг привлекательности работодателя» – оценка, показывающая насколько работа в компании способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников. В рамках оценки проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития и роста сотрудников, финансовой устойчивости, рисков работодателя. 
Актуальные уровни рейтинга привлекательности работодателя размещаются на официальном сайте Аналитического агентства «БизнесДром» http://bizdrom.com/
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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