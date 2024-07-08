Расследования

На юге Волгограда неизвестный совершил нападения на женщин

Расследования 08.07.2024 12:30
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08.07.2024 12:30


В Красноармейском районе Волгограда полиция разыскивает мужчину, который совершил серию разбойных нападений на женщин. Мужчина подкрадывался к своим жертвам с ножом и отбирал ценные вещи. 



Так, по данным полицейских, злоумышленник 18 июня этого года во дворе дома по улице Пятиморской, угрожая неизвестным предметом, украл у местной жительницы ценные вещи. Через день по такой же схеме мужчина напал на волгоградку во дворе дома по улице 40 лет ВЛКСМ.

Приметы подозреваемого: на вид 30-40 лет, славянская внешность, светлые короткие волосы, рост 170-180 см, плотное телосложение. 

Одет злоумышленник был в синие шорты, желтую футболку и сандалии. 

Волгоградцев, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8-8442-93-76-53; 8-8442-62-40-20-дежурная часть ОП №8 (Красноармейский район) УМВД России по г. Волгограду, 8-999-744-14-40 - оперативный сотрудник. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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