На юге Волгограда неизвестный совершил нападения на женщин





В Красноармейском районе Волгограда полиция разыскивает мужчину, который совершил серию разбойных нападений на женщин. Мужчина подкрадывался к своим жертвам с ножом и отбирал ценные вещи.





Так, по данным полицейских, злоумышленник 18 июня этого года во дворе дома по улице Пятиморской, угрожая неизвестным предметом, украл у местной жительницы ценные вещи. Через день по такой же схеме мужчина напал на волгоградку во дворе дома по улице 40 лет ВЛКСМ.

Приметы подозреваемого: на вид 30-40 лет, славянская внешность, светлые короткие волосы, рост 170-180 см, плотное телосложение.

Одет злоумышленник был в синие шорты, желтую футболку и сандалии.

Волгоградцев, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8-8442-93-76-53; 8-8442-62-40-20-дежурная часть ОП №8 (Красноармейский район) УМВД России по г. Волгограду, 8-999-744-14-40 - оперативный сотрудник.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области