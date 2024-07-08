Волгоградские аграрии в условиях экстремальной жары намолотили полмиллиона тонн зерна





В южных районах Волгоградской области началась уборочная кампания. В настоящее время в регионе уже обмолотили 252 тысяч гектаров ранних зерновых культур. Об этом сегодня, 8 июля, на совещании сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

– Намолочено полмиллиона тонн зерна, – привел данные губернатор на совещании, отметив, что работы проводятся в условиях аномально высоких температур воздуха и серьезных ветровых нагрузок. В ряде районов Волгоградской области, по его словам, отмечается почвенная засуха, влияющая на урожайность и состояние посевов.

Кроме этого, в Волгоградской области обработали 3% площадей с овощами – уже собрано, по информации губернатора, порядка 17 тысяч тонн овощей – в основном капусты, огурцов и томатов. Также продолжается в регионе сенокос и заготовка кормов.

В целях выполнения поставленных перед Волгоградской областью задач по продовольственной безопасности губернатор поручил заместителями и главам муниципальных образований обеспечить плановое увеличение темпов уборочной кампании с учетом погодных условий и состояния посевов.

Также, по словам Андрея Бочарова, необходимо продолжить контроль за реализацией мероприятий по соблюдению противопожарных правил в период проведения уборочных работ, а отдельное внимание обращать на оснащение всей работающей на полях сельхозтехники пламягасителями и другим спецоборудованием, а также на наличие на полях дополнительной спецтехники для предотвращения распространения огня и оперативной ликвидации очагов возгораний