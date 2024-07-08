



8 июля в Дзержинском районе Волгограда на территории 27-го отдельного учебного железнодорожного батальона прошла торжественная встреча, посвящённая 50-й годовщине со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», почётными гостями мероприятия стали ветераны железнодорожных войск, на плечи которых легло прохождение наиболее сложных участков главной стройки Советского союза.





Дорога жизни для Сталинграда

Ровно полвека назад, 8 июля 1974 года, было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». Эта дата считается отправной точкой важнейшей для страны стройки, однако на самом деле советские власти вплотную подошли к реализации проекта века ещё несколько десятилетий назад.

В сентябре 1937 был издан первый приказ, дающий старт работам. В 1938 году специалисты приступают к основным проектным изысканиям. Одновременно начинается прокладка первых путей. Однако реализации этих планов помешало нападение немецко-фашистских войск.





– К началу Великой Отечественной войны были выполнены проектные работы и на некоторых участках уложены пути. В 1942 году, в самый разгар Сталинградской битвы, эта инфраструктура сыграла важнейшую роль. Использованные при строительстве рельсы были демонтированы и позволили оперативно проложить ж/д линию «Сталинград – Саратов –Сызрань – Ульяновск». Работы шли напряжённо, на фоне критической логистической ситуации под Сталинградом: тихорецкая ветка оказалась в тылу врага, другие линии были выведены из строя бомбардировками, – рассказал генерал-лейтенант железнодорожных войск Иван Кущ.





Для снабжения группировки советских войск на сталинградском направлении потребовалось экстренное строительство дополнительной железнодорожной линии.

– Для реализации этого проекта было принято беспрецедентное решение о разборе уже готовых участков «Бам-Тында» и «Известковая – Ургал». Благодаря чему всего за 103 дня была завершена укладка путей. Так, ещё не начав жить, БАМ принял участие в Великой Отечественной войне, – подчеркнул офицер.

Приказ есть приказ

В 1974 году в Советском Союзе решились вновь подступиться к амбициозному проекту.

– Байкало-Амурская магистраль имеет ключевое значение как для организации обороны нашей страны, так и для реализации экономического потенциала государства. Проект был разделён на участки. Одни из наиболее сложных были доверены железнодорожным войскам. В общей сложности, наши ветераны приложили руку к строительству порядка 35% БАМа, – добавил Иван Кущ.

Как только поступил приказ, железнодорожные войска со всей страны начали перебрасываться на север.





– В первых числах июня 1974 года моему батальону, находящемуся в Ахтубинске, поступил приказ выдвигаться на строительство БАМа. Перебрасывались мы тремя эшелонами. Выгрузился я в 300 километрах от уже готового участка. Вокруг глушь. Командующий бригадой Григорий Когатько говорит: «Вот тебе кол, вот тебе ещё три. Видишь границы участка? Здесь должен появиться городок». Ну что же, приказ есть приказ. Начали обживаться. А чтобы вы понимали, далеко не все участки БАМа проходят по тайге. У нас, к примеру, ни одного дерева в округе не было. И как в таких условиях строиться? Пришлось искать выходы, просить помощи у соседних подразделений, – рассказал журналистам подполковник запаса Вячеслав Загорулько.

Одним из сложнейших испытаний для воинов-железнодорожников была зима.





– Вряд ли вы можете представить, но зимой даже элементарно чистую воду было довольно проблемно достать. Приходилось топить лёд. Ездили на реку, выпиливали блоки и привозили в расположение, – добавил командир одного из батальонов участвующих в строительстве БАМа.

По воспоминаниям ветерана, одним из самых сложных мест на их участке была огромная сопка высотой с пятиэтажный дом, а в диаметре в несколько сотен метров.

– Нам поступил приказ сравнять её с горизонтом. Начали выполнять задачу. Благо техники было достаточно – только в распоряжении моего батальона находились тридцать бульдозеров, – подчеркнул Вячеслав Загорулько.

Крепче стали

Однако, как оказалось, машины – детища прогресса – порой оказывались бессильны, не выдерживая колоссальных нагрузок.





– В 1981 году мой батальон выгрузили на 309-м километре ж/д линии, в помощь нашим товарищам, которые не успевали здесь сдать участок, – вспоминает полковник запаса Алексей Павлиашвили. – Не знаю, повезло ли нам или нет, но нас выгрузили посреди тайги. Представляете? Чаща, многовековые кедровые деревья. Это же нужно было кому то всё вырубить, выкорчевать, расчистить площадку – и это я только вам только о подготовке нашего палаточного городка рассказываю. Работали в основном мы на чешских грузовиках Tatra. Скажу честно, первые месяцы ещё куда ни шло, а потом начались постоянные поломки. Всё дело в том, что у этой модели несущая ось была выполнена из полой трубы, которая в прямом смысле переламывалась на местных ухабах.

Примечательно, что суровые условия, переломившие хребет не одному чешскому грузовику, позволяли многим военнослужащим раскрыться совсем с другой стороны.

– У меня на БАМе был такой случай. Одной из зим поступил приказ от командования – срочно сменить место дислокации. Начали переброску. Путь лежал через реку. К сожалению, лёд не выдержал такой нагрузки, машины начали проваливаться, и мы «сели». Что делать дальше – непонятно. И был у меня солдат – самый такой проблемный. Говоря откровенно, – разгильдяй. Так он вот сам берёт трос и бросается в воду. Ныряет, подцепляет машину, благодаря чему нам удалось не без приключений, но всё без потерь в технике добраться до назначенного места, – добавляет Вячеслав Загорулько.

Ностальгия

Несмотря на тяжёлый труд, практически все ветераны-железнодорожники с тёплым трепетом вспоминают о временах строительства Байкало-Амурской магистрали.





– Вы знаете, а мне хочется опять туда. Сложно это объяснить, но было во всем этом что-то очень искреннее, живое, настоящее. У меня вот до сих пор перед глазами стоит картина: звёздная ночь, десятки огромных костров, где мы обжигали кору деревьев и искры, взмывающие в воздух, от потоков раскалённого воздуха. Как это выкинуть из сердца? Мне кажется, частичка меня до сих пор находится в той глуши. Тем более, вы знаете, я вот смотрю на современную технику, набор личного состава – уверен, что, имея нынешние ресурсы, мы бы построили БАМ в два раза быстрее, – отметил офицер.

В свою очередь, Алексей Павлиашвили подчёркивает, что уже новому поколению воинов-железнодорожников предстоит продолжить дело предшественников.

– Нам, бамовцам, было очень больно смотреть на происходящее в 80-х, 90-х годах, когда поколение дорвавшихся до власти так называемых младореформаторов в открытую говорили, что строительство магистрали – экономическая ошибка. Это полностью обесценивало тот колоссальный труд, да и чего уж греха таить, и то здоровье, которые многие железнодорожники оставили на этой стройке. Хорошо, что эта безрассудная эпоха ушла в прошлое, а во главе государства встал наш лидер Владимир Путин. Вы посмотрите, что сейчас происходит с БАМом – магистраль загружена на полную мощность, а на повестке стоит не менее грандиозный проект по его реконструкции. Уверен, что и новые поколения воинов-железнодорожников внесут свой весомый вклад в эту работу, - добавил полковник.





Отметим, в рамках сегодняшнего мероприятия в актовом зале 27-го отдельного учебного железнодорожного батальона состоялась торжественная церемония награждения ветеранов, участвовавших в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Приказом министра обороны им были вручены юбилейные медали, приуроченные к 50-летию с начала этой великой стройки.













Фото мероприятия: Павел Мирошкин

Архивные фотографии: Госкаталог