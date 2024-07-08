Под Волгоградом фура смяла Renault Sandero: 1 погиб, 2 ранены

Происшествия 08.07.2024 11:54
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08.07.2024 11:54
Страшная авария произошла на 818 км автодороги ««Дон» -Тамбов-Волгоград-Астрахань». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 12-35 ч. 7 июля на 818 км автодороги ««Дон» -Тамбов-Волгоград-Астрахань» во Фроловском районе.
На трассе столкнулись автомобили Renault Sandero и грузовик Man. Удар был такой силы, что иномарка оказалась фактически разорванной пополам. Водитель легковой машины погиб на месте до приезда медиков, двоих пострадавших пассажиров госпитализировали.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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