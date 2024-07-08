Общество

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» приглашает волгоградцев оформить полис ОМС для новорожденных

Общество 08.07.2024 12:03 Реклама
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08.07.2024 12:03 Реклама


У вас скоро родится ребенок или это радостное событие уже состоялось? Страховая компания «СОГАЗ-Мед» поздравляет вас. Быть родителями – не только большая радость, но и ответственность, вместе с которой у родителей появляются новые обязанности в виде оформления необходимых документов и обеспечения надлежащего ухода за младенцем.

Одним из первых дел, которое предстоит выполнить новоиспечённым родителям – оформить важнейшие документы для маленького гражданина. Это свидетельство о рождении, СНИЛС, регистрация по месту жительства.

Новая цифровая форма полиса ОМС представляет собой выписку из единого регистра застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. Выписка содержит персональные данные о застрахованном, номер и штрих-код полиса, контакты страховой компании.

Выписку можно получить в выбранной страховой медицинской организации после получения свидетельства о рождении. Документ даёт гарантированное право на диспансерное наблюдение у участкового педиатра и это очень важно – в первый год жизни малышу необходим постоянный медицинский контроль и наблюдение.

Кроме того, ребенок будет получать полный комплекс медицинских услуг:

- посещение на дому патронажной сестрой;
- консультации и осмотры врачами-специалистами;
- лабораторную и инструментальную диагностику;
- профилактические мероприятия;
- медицинскую помощь в условиях стационара.

Получить выписку для новорожденных, являющихся гражданами РФ, очень просто. В страховую медицинскую организацию необходимо предоставить свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) ребенка (при наличии), СНИЛС и полис ОМС законного представителя ребенка (при наличии).

«СОГАЗ-Мед» приглашает получить выписку из единого регистра застрахованных лиц в компании, которая занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству застрахованных – 44 млн человек.

Напоминаем, застрахованные лица обязаны при обращении за медицинской помощью, за исключением случаев получения экстренной медицинской помощи, предъявить по своему выбору полис ОМС или выписку о полисе, документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении). Волгоградский филиал «СОГАЗ-Мед» рекомендует застрахованным лицам своевременно актуализировать данные полиса ОМС. Для оформления полиса и актуализации персональных данных обратитесь в офис «СОГАЗ-Мед». С полным перечнем адресов офисов и режимом работы вы можете ознакомиться на сайте «СОГАЗ-Мед» либо по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» — лидер системы ОМС. Каждый 3-й житель РФ является нашим застрахованным. Подразделения компании успешно работают в 56 российских регионах и в городе Байконуре. Высококвалифицированные специалисты «СОГАЗ-Мед» контролируют качество медицинского обслуживания и защищают права застрахованных в системе ОМС.

Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 28.02.2019г. выдана Центральным банком Российской Федерации (Банк России).
Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ИНН 7728170427

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