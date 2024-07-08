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Специалисты ИВЦ ЖКХ ответили на главные вопросы волгоградцев о своей работе

Главное 08.07.2024 14:16
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08.07.2024 14:16


Информационно-вычислительный центр, который предоставляет ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям и ТСЖ комплекс услуг по взаимодействию с потребителями известен волгоградцам как ИВЦ ЖКХ и ТЭК. Он выполняет роль своеобразного калькулятора для коммунальных платежей. Что это значит – рассказываем простым языком.

Исполнители жилищно-коммунальных услуг поставляют волгоградцам воду, тепло, услуги по водоотведению и обращению с ТКО, занимаются содержанием и текущим ремонтом домов. В свою очередь информационно-вычислительный центр берет на себя работу по организации расчетов и начислений за жилищно-коммунальные услуги, формирует и выпускает платежки, собирает плату и консультируют жителей по всем вопросам.

Так, например, в обязанности управляющей компании входит предоставление потребителям платежных документов для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Но сами процессы начисления платы, формирования и доставки платежных документов практически в каждом городе и регионе поручаются специализированным организациям, которые обладают всеми необходимыми ресурсами для предоставления таких услуг. В Волгоградской области одной из таких организацией выступает ИВЦ ЖКХ и ТЭК.

Для работы с ИВЦ управляющие компании заключают договор, по которому расчетный центр берет на себя ответственность за начисление платы ЖКУ, формирование платежных документов, консультацию и прием обращений от жителей, а также осуществление процессов по приему платежей от потребителей.

Получить информацию о начислениях, провести перерасчет, корректировку платы за услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации волгоградцы могут в районных отделах по работе с населением ИВЦ ЖКХ и ТЭК, адреса которых указаны на обороте квитанций, или по телефону единой справочной службы 8 (8442) 32-50-50.

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