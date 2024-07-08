Волгоградка воткнула мужу нож в грудь из-за оскорблений





Семейная ссора, переросшая в поножовщину, произошла в Советском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, накануне в больницу был доставлен с колото-резаным ранением грудной клетки 30-летний глава семейства, который пострадал от вспыльчивой супруги.

Установлено, что в день ссоры мужчина поздно вечером вернулся подвыпившим домой и затеял ссору с женой. Не выдержавшая оскорблений в свой адрес, 37-летняя женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла мужчине удар в область груди.

Волгоградка во всем призналась.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, - пояснили в ведомстве.

За содеянное женщине грозит до 10 лет лишения свободы.