Расследования

В Волгограде спешащий велосипедист «воткнулся» в иномарку на ул. Рабоче-Крестьянская

Расследования 08.07.2024 13:22
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08.07.2024 13:22


Сегодня, 8 июля, в Ворошиловском районе Волгограда велосипедист покалечился в дорожно-транспортном происшествии с иномаркой на пешеходном переходе по улице Рабоче-Крестьянская. Волгоградцу потребовалась медицинская помощь. 



ДТП зафиксировала камера дорожного наблюдения. Судя по кадрам, волгоградец, управляя велосипедом, выехал на пешеходный переход, не спешившись, когда автомобиль совершал поворот на разрешающий сигнал светофора. Для велосипедиста зеленый загорелся только после столкновения.  

На место происшествия выезжали медики, которые и оказали первую помощь пострадавшему. 

Как уточнили в региональном главке МВД, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. 

- На место оперативно прибыли наряд Госавтоинспекции, составлены необходимые материалы, - пояснили в ведомстве. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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