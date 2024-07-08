Тяжелые ожоги получила волгоградка во время приготовлении шашлыка





В Волгограде оказывают помощь жительнице Киквидзенского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», 53-летняя женщина из станицы Преображенской пострадала во время приготовления шашалыка, получив тяжелые ожоги.

По информации экстренных служб, в тяжелом состоянии пострадавшая была доставлена в Киквидзенскую ЦРБ 6 июля из частного домовладения. По имеющимся сведениям, она использовала для розжига дров на мангале канистру с бензином. В результате неосторожного обращения с горючей смесью пламя перекинулось на нее. Во время госпитализации у женщины диагностировались ожоги с туловища 1 и 2 степени.

Как уточнили в региональном комитете здравоохранения, женщина находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.



- Женщина госпитализирована в реанимационное отделение больницы СМП №25. Состояние тяжелое, получает необходимую медицинскую помощь, - прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.