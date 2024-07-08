Экономика

В Волгограде замерли цены на вторичное жилье

Экономика 08.07.2024 13:51
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08.07.2024 13:51


По данным сервиса Яндекс Недвижимость цены на вторичное жилье в мегаполисах России в июне продолжают стагнировать. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные сервиса Яндекс Недвижимость, изменение относительно мая составило в среднем всего +0,1% (для сравнения: в мае относительно апреля фиксировался рост +0,2%, в апреле относительно марта +0,7%), а колебание по отдельным городам не превысило 0,8%. Средняя цена квадрата по всем городам-миллионникам составила в июне 132 000 р. Относительно июня 2023 года  вторичное жилье подорожало на 13,3%.
В Волгограде в июне стоимость вторичного жилья  осталась на уровне мая и составила около 95 000 р/кв.м, а средняя полная стоимость квартиры на вторичке в городе - 4,5 млн рублей. За последний год стоимость квадратного метра на вторичном рынке Волгограда выросла на 15,2%. В июне средний метраж выставленной на продажу квартиры составил 47,4 кв.м.
Объем предложения также стагнирует: по отдельным городам колебание базы офферов не превышает 8%, а в среднем по миллионникам количество офферов сократилось всего на 1,8% относительно мая. За год накопление базы вторичной недвижимости составило 20,2%. 
Мегаполисами, продемонстрировавшими максимальный рост цен на вторичную недвижимость в июне, стали Ростов-на-Дону (+0,8% до 113 000 р/кв.м), Красноярск (+0,7% до 118 000 р/кв.м) и Москва (+0,5% до 333 000 р/кв.м). Наиболее ощутимое снижение цен зафиксировано в Краснодаре (-0,6% до 114 000 р/кв.м), Челябинске (-0,4% до 95 000 р/кв.м) и Перми (-0,3% до 98 000 р/кв.м). Миллионниками с самыми дорогими квадратами на вторичном рынке  традиционно являются Москва (+0,5% к цене за месяц  до 333 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (+0,1% до 202 000 р/кв.м) и Казань (+0,2% до 163 000 р/кв.м).
А топ городов с самыми бюджетными квадратами составили Челябинск (-0,4% до 95 000 р/кв.м), Волгоград (+0%, 95 000 р/кв.м) и Воронеж (+0,2% до 97 000 р/кв.м).
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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