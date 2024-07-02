В Волгограде нашли проехавшего по «встречке» водителя фуры: видео

Полицейские организовали проверку и установили личность водителя на большегрузе, оказавшегося на встречной полосе движения в Ворошиловском районе Волгограда, сообщает V102.RU.





— В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники ГАИ города Волгограда выявили видеозапись, на которой водитель большегруза, двигавшись по улице Череповецкой в нарушение дорожной разметки, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, тем самым грубо нарушив ПДД, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Сотрудники полиции оперативно разыскали водителя. Его доставили в подразделение Госавтоинспекции.

По уточненным данным полицейского ведомства, на нарушителя составили административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения). Водителю грозит административный штраф в размере 5000 рублей либо лишение права управления ТС на срок от четырех месяцев до полугода.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», большегрузом управлял 25-летний местный житель, трудоустроенный у индивидуального предпринимателя.

Напомним, в Волгограде оштрафовали водителя внедорожника за езду с друзьями в багажнике.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области