Происшествия

В Волгограде нашли проехавшего по «встречке» водителя фуры: видео

Происшествия 02.07.2024 16:31
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02.07.2024 16:31


Полицейские организовали проверку и установили личность водителя на большегрузе, оказавшегося на встречной полосе движения в Ворошиловском районе Волгограда, сообщает V102.RU. 



— В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники ГАИ города Волгограда выявили видеозапись, на которой водитель большегруза, двигавшись по улице Череповецкой в нарушение дорожной разметки, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, тем самым грубо нарушив ПДД, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Сотрудники полиции оперативно разыскали водителя. Его доставили в подразделение Госавтоинспекции. 

По уточненным данным полицейского ведомства, на нарушителя составили административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения). Водителю грозит административный штраф в размере 5000 рублей либо лишение права управления ТС на срок от четырех месяцев до полугода. 

Как стало известно журналистам «Высоты 102», большегрузом управлял 25-летний местный житель, трудоустроенный у индивидуального предпринимателя. 

Напомним, в Волгограде оштрафовали водителя внедорожника за езду с друзьями в багажнике. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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