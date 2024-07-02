Под Волгоградом фура насмерть задавила 58-летнего пешехода





1 июля в Камышинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием фуры. Как сообщает ИА «Высота 102», на федеральной трассе Р-228 большегруз сбил 58-летнего пешехода, перебегавшего ночью проезжую часть.

- В 22:15 на 504 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» водитель, управляя автомобилем MAN, совершил наезд на 58-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в не установленном для этого месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, прибывшие на место медики уже не смогли откачать мужчину, констатировав его смерть.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области