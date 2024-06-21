Спорт

РФС назвал старт продажи билетов на Суперкубок России в Волгограде

Спорт 21.06.2024 16:45
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21.06.2024 16:45


Билеты на OLIMPBET Суперкубок России поступят в продажу 26 июня. Об этом сообщили V102.RU в Российском футбольном союзе. 
В организации предупредили, что билеты будут доступны только на сайте официального билетного оператора РФС – Kassir.ru. И настоятельно рекомендовали не приобретать их на сторонних сайтах. 
Напомним, 13 июля на Волгоград Арене состоится Суперкубок с участием команд «Зенит» и «Краснодар». 
Эта игра откроет сезон 24-25 в российском футболе. Ранее встречи за Суперкубок на волгоградском стадионе не проводились.

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