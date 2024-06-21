Юрий Завезен продлил контракт с «Ротором»

Спорт 21.06.2024 09:51
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21.06.2024 09:51
Полузащитник «Ротора» Юрий Завезён сегодня, 21 июня, продлил контракт с волгоградским клубом до окончания сезона 24-25, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.
28-летний футболист впервые перешел в «Ротор» в 2018 году и провел тогда в команде один год. Затем центральный полузащитник вернулся в волгоградский коллектив в январе 2023 года. В завершившемся сезоне Завезён сыграл в 38 встречах и помог «Ротору» выйти в Первую лигу.
— Я очень рад, что остаюсь в «Роторе» и Волгограде. Уже завтра уезжаем на сборы, будем работать, чтобы выдать максимальный результат с первой игры. Буду рад видеть вас на домашних играх. Вперед за «Ротор»! — поделился своими эмоциями после продления договора Юрий Завезён.
Фото: СК «Ротор»/vk.com
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