Юрий Завезен продлил контракт с «Ротором»





Полузащитник «Ротора» Юрий Завезён сегодня, 21 июня, продлил контракт с волгоградским клубом до окончания сезона 24-25, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.

28-летний футболист впервые перешел в «Ротор» в 2018 году и провел тогда в команде один год. Затем центральный полузащитник вернулся в волгоградский коллектив в январе 2023 года. В завершившемся сезоне Завезён сыграл в 38 встречах и помог «Ротору» выйти в Первую лигу.

— Я очень рад, что остаюсь в «Роторе» и Волгограде. Уже завтра уезжаем на сборы, будем работать, чтобы выдать максимальный результат с первой игры. Буду рад видеть вас на домашних играх. Вперед за «Ротор»! — поделился своими эмоциями после продления договора Юрий Завезён.

Фото: СК «Ротор»/vk.com