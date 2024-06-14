Расследования

Мигрантов из Таджикистана в Волгограде приговорили к 28 годам «строгача» на троих

Расследования 14.06.2024 17:16
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14.06.2024 17:16


В Волгограде Тракторозаводский районный суд приговорил троих граждан Таджикистана к длительным тюремным срокам, признав их виновными в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-службе суда. 

В судебном процессе установлено Шарипов, нуждаясь в заработке, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом в Сети. В частности, он устроился на работу в «интернет-магазин» в качестве мелкорозничного «закладчика». После прибытия на территорию Волгограда, Шарипов вовлек в преступную деятельность своих знакомых Давлятова и Болтаева, которые также впоследствии приехали в Волгоград, – рассказали в пресс-службе Тракторозаводского районного суда. 

Получив информацию о месте нахождения оптовой партии наркотиков - смеси, содержащей метадон (фенадон, долофин), общей массой 148,387 грамма, Шарипов, Давлятов и Болтаев забрали ее из тайника, привезли в съемное жилище, где расфасовали на разовые дозы. 

Часть полученного наркотического средства подсудимые разложили в тайники-закладки на территории Траткорозаводского района Волгограда, однако вскоре были задержаны сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. При досмотре и по месту жительства подсудимых были изъяты свертки с наркотическим средством «метадон», – говорится в материалах уголовного дела. 

Вину в совершенном преступлении все трое мигрантов признали и раскаялись. 

Шарипова суд приговорил к 9 годам и 8 месяцам колонии строгого режима, Давлятова – к 9 годам и 6 месяцам, Болтаева – к 9 годам и 5 месяцам в колонии строгого режима. 

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