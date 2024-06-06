В Волгограде произошел массовый сход троллейбусов с маршрутов № 10 и № 15а. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за неисправности подвижного состава сотни горожан накануне не смогли вовремя доехать с работы домой.

– Вечером в самую жару пытался добраться домой. Я живу в Ворошиловском районе, а работаю в Дзержинском. В 16:40 на остановке «ЖБИ» было не протолкнуться. Как выяснилось, люди столпились, ожидая троллейбусов № 10 и № 15а. Позвонил в диспетчерскую «Метроэлектротранса», мне сказали: «Не ждите, на маршруте почти никого нет». Вроде бы на тот момент из 10 единиц на маршруте остался лишь один самый стойкий троллейбус, и то диспетчер не смогла гарантировать, что он до нас доберется, – рассказал журналистам волгоградец Алексей Федосеев.

Обескураженный ответом оператора мужчина решил продолжить путь домой на маршрутке. Не с первой попытки, но у него все же получилось взять штурмом один из микроавтобусов.

– Не понимаю, на что ушли деньги? Город так долго ждал обновления подвижного состава и в итоге что мы имеем? Автобусный маршрут № 65, который обеспечивал транспортное сообщение Дзержинского района с центром и южной частью города, закрыт. Троллейбусы уже полгода ходят по урезанному маршруту и в мизерном количестве. А в итоге при первой же жаре мы и этого лишились, – сетует Алексей.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась утром 6 июня в центральную диспетчерскую МУП «Метроэлектротранс» с просьбой рассказать об устранении последствий массового схода троллейбусов, однако специалистам оказалось нечем порадовать волгоградцев.

– На утро троллейбусы пока еще ходят. Проблемы были и вчера, и позавчера, но сейчас подвижной состав на линии пока есть, – сообщила оператор.

По словам представителя муниципального транспортного предприятия, причиной массовой поломки троллейбусов стал некий заводской брак.

– добавили в диспетчерской МУП «Метроэлектротранс».

В администрации Волгограда по запросу информагентства подтвердили наличие перебоев в работе троллейбусов, однако здесь оказались менее драматичны в оценках. По словам властей, проблема связана со сбоями в работе энергосистемы подвижного состава.

– В связи с выявленными в процессе эксплуатации у троллейбусов производства компании «Транс-Альфа» проблемами с энергосистемой, в Волгоград уже оперативно прибыли специалисты завода-изготовителя для исправления алгоритмов работы, обслуживания, наладки и перепрошивки электронных систем подвижного состава в рамках гарантийных обязательств. В связи с этим отдельные троллейбусы задерживаются с выходом на линию на период проведения данных работ, что приводит к частичным изменениям расписания маршрутов №10 и №15а, – рассказали в мэрии.

При этом, несмотря на перебои, рассчитывать на спецрейсы автобусов горожанам не стоит. В администрации уверяют, что в Дзержинском районе и так достаточно других маршрутов общественного транспорта, которые смогут взять на себя высвободившийся пассажиропоток.

– Стоит отметить, что в штатном режиме продолжают работать другие маршруты общественного транспорта, обслуживающие микрорайоны «Семь ветров» и «Жилгородок»: автобусы №35, №77 и №85, троллейбус №10а, а также трамвайные маршруты №№ 5,7, 10, 12. МУП «Метроэлектротранс» приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства,- добавили в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, в 2023 году на приобретение новых троллейбусов власти Волгограда направили 1,7 млрд рублей. Контракт на поставку подвижного состава выиграла вологодская компания «Торговый дом «Транс-Альфа».

Фото из архива ИА «Высота 102»