Мэрия Волгограда подала в суд на поставщика троллейбусов на автономном ходу

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда требует оштрафовать на 12,3 миллиона рублей поставщика троллейбусов на автономном ходу ООО «Автотехкомплект», сообщили V102.RU в арбитражном суде Волгоградской области.

Как указано в исковом заявлении, ООО «Автотехкомплект», с которым у департамента заключен контракт на поставку троллейбусов для нужд МУП «Метроэлектротранс» Волгограда, нарушает гарантийные обязательства по ремонту поставляемой им техники.

Троллейбусы поставщика используются в Волгограде на маршрутах № 10А и № 8А, где предусмотрены участки с автономным ходом. Как выяснилось, троллейбусы ломаются, а заменить их на обычные, без автономного хода, МУП «Метроэлектротранс» не может.

– По состоянию на август 2023 года в адрес ООО «Автотехкомплект» предприятием было направлено 282 рекламации (претензий), из которых по 93 – гарантийные обязательства выполнены с нарушением установленного контрактом месячного срока, по 30 - установленный контрактом месячный срок истек и гарантийные обязательства по состоянию на август 2023 года не выполнены, – сообщили в пресс-службе арбитража.

По условиям контракта предусмотрены гарантийные обязательства, за нарушения которых с поставщика взыскивается неустойка (штрафы, пени). Департамент пытался урегулировать этот вопрос в досудебном порядке, однако поставщик не исполнил требование о добровольной оплате штрафных санкций.

– Нарушение сроков гарантийного ремонта, неисполнение гарантийных обязательств не позволяют МУП «Метроэлектротранс» обеспечить в полном объеме выпуск троллейбусов согласно расписанию движения, утвержденному контрактами на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом, – поясняется в иске.

Кроме того, предприятие вынуждено ежемесячно оплачивать начисленные штрафы за невыполнение ежедневного планового количества рейсов от расписания, что негативно сказывается на его финансовом состоянии.

Напомним, что ранее пассажиры жаловались на давку в троллейбусах №10а. В департаменте городского хозяйства обещали, что изучат пассажиропоток и скорректируют график движения в случае необходимости.