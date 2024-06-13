Происшествия

В Волгоградской области ночью из горящей квартиры спасли мужчину

Происшествия 13.06.2024 09:48
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13.06.2024 09:48


В Светлоярском районе Волгоградской области при пожаре в одной из комнат пятиэтажного многоквартирного дома удалось спасти 46-летнего мужчину. Как сообщили V102.RU в региональном главке МЧС, возгорание произошло накануне ночью в рабочем поселке Светлый Яр.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 23:35.

- В одной из комнат горели домашние вещи на площади 2 кв.м, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. - Пожарные расчеты 55-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23:42. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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