В Волгоградской области ночью из горящей квартиры спасли мужчину





В Светлоярском районе Волгоградской области при пожаре в одной из комнат пятиэтажного многоквартирного дома удалось спасти 46-летнего мужчину. Как сообщили V102.RU в региональном главке МЧС, возгорание произошло накануне ночью в рабочем поселке Светлый Яр.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 23:35.

- В одной из комнат горели домашние вещи на площади 2 кв.м, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. - Пожарные расчеты 55-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23:42. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.