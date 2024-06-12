«Водитель без сознания»: в центре Волгограда на перекрестке столкнулись две иномарки

В Центральном районе Волгограда на персечении улицы 7-й Гвардейской и проспекта имени В. И. Ленина столкнулись две иномарки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, пострадал как минимум один человек.

— На перекрестке не разошлись Volkswagen и кроссовер. В последнем сработали подушки безопасности, никто не пострадал. А вот водителю «немца» повезло меньше. Он был без сознания на водительском. К нему сразу подбежали люди и вытащили из салон, — поделились подробностями читатели информагентства.





Редакция «Высоты 102» уточняет информацию о происшествии в оперативных службах региона.

Фото: читатели ИА «Высота 102»