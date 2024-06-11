



11 июня в Дзержинском районе Волгограда завершилась трёхнедельная эпопея, связанная с текущим стояком водоснабжения. Жильцы бывшего общежития по адресу ул. Краснополянская, д. 48 наконец дождались замены сгнивших труб. После публикации ИА «Высота 102» и внимания со стороны Госжилнадзора управляющая компания «Парадигма» привела в порядок коммуникации.

- Мы очень рады были наконец воочию увидеть слесарей. Попросили привести в порядок и канализационный стояк, где у нас семисантиметровая дырка, но специалисты отказали. Говорят, они не являются сотрудниками УК «Парадигма», а их наняли специально, чтобы отремонтировать именно повреждённый участок сетей холодного водоснабжения, - рассказала журналистам жительница одной из комнат Людмила Гончарова.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», ещё в мае в девятиэтажке произошла авария. В общедомовой кухне прохудился один из стояков водоснабжения. Жильцы попытались передать заявку в обслуживающую организацию, однако, как выяснилось, работа диспетчерской службы организована лишь на бумаге.

В то время, когда вода подтапливала жилые помещения, волгоградцам пришлось лично оббивать пороги коммунальщиков, но даже после этого специалисты не поспешили ликвидировать аварию. Процесс растянулся на 19 дней.

Отметим, редакция уже рассказывала о массовых жалобах волгоградцев на работу УК «Парадигма». Собственники сообщают об отсутствии текущего ремонта и уборки жилых и общедомовых помещений, придомовой территории, а также аварийного обслуживания.

Фото: Людмила Гончарова