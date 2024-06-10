В Дзержинском районе Волгограда жители бывшего общежития по адресу ул. Краснополянская, д. 48 уже несколько недель страдают из-за течи трубопровода. Как сообщает ИА «Высота 102», на третьем этаже в общедомовой кухне прорвало сгнившие коммуникации. Вода подтапливает общедомовые помещения и проникает в жилые комнаты, однако устранять повреждение, по словам собственников, никто не спешит.









- Авария произошла 23 мая. Мы сразу же кинулись звонить в диспетчерскую службу УК «Парадигма» и с удивлением обнаружили, что она не работает. Трубку просто напросто никто не берёт. Там включается автоответчик, а через какое-то время происходит сброс вызова, - рассказала журналистам жительница одной из комнат Людмила Гончарова.

Временное решение сложившейся ситуации собственники попытались найти с помощью армады банок, склянок, вёдер и других ёмкостей. Утром же следующего дня волгоградцы поспешили лично обратиться в обслуживающую организацию. Однако и здесь жильцов особо никто и не ждал.

- Мне мастер сразу же откровенно ответила, что у них нет сейчас сантехника. Ремонтировать коммуникации физически некому. При этом офис они снимают в самом центре города по адресу проспект Ленина, д. 125. Шикарный кафель, мебель под стать. Вы представляете? Это же всё за наши деньги. При этом сантехника у них нет, двор никто не убирает, в подъездах также уборщицу несколько лет уже не видели, мусоропровод и тот никто не вывозит. А они здесь с жиру бесятся, - сетует собственница.

Оценив наглость коммунальщиков, отчаявшиеся добиться ремонта трубопровода жильцы решили искать защиты в надзорных органах.

- Это же абсолютный беспредел. Как такое возможно в правовом государстве? Платёжки нам приносят как по расписанию, а здесь не то чтобы планового ремонта, устранения аварии невозможно добиться. Сразу после визита к мастеру я лично написала обращения в прокуратуру Волгоградской области, Бастрыкину и Путину, - подчеркнула волгоградка.

Неизвестно, успели ли жалобы дойти до адресатов, но спустя полторы недели после аварии специалисты УК «Парадигма» всё же изыскали возможность посетить многоквартирный дом.

- 3 июня пришёл слесарь, поставил хомут, и на этом ремонт трубопровода завершился. Спасибо, что не чепчик забил, - добавила Людмила Гончарова.

Но коммунальное благополучие волгоградцев длилось недолго. Уже на следующей день течь вновь дала о себе знать.

- Мы не знаем, куда уже обращаться. Дело ведь не в трубопроводе. У нас на первом и втором этажах всё плавает. В одной из жилых комнат закоротило проводку. Стены бьются током. Уничтожены обои, отваливается штукатурка и межплиточные швы, - сетует жительница дома.

Как выяснилось, управляющая компания «Парадигма» обслуживает многоквартирный дом с помощью организации-посредника. Редакция ИА «Высота 102» смогла пообщаться с её руководителем.

- Признаться, я был удивлён, услышав сейчас о данной проблеме. Ещё дней десять назад давал поручения закупить материал и устранить аварию, - рассказал Вячеслав Дьяков. – Сейчас повторно связался с мастером, она подтвердила, что трубы приобретены. 11 июня слесаря заменят сток на втором и третьем этажах.

Прокомментировал директор и отсутствие дворника, уборщиц и специалистов, обслуживающих мусоропровод. По его данным, вакансии для специалистов числятся, но желающих устроиться на работу пока нет.

- Зарплата, конечно, небольшая. Но платить больше мы не можем. Чтобы вы понимали, у дома № 48 на ул. Краснополянской задолженность перед 1,4 млн рублей. Конечно, в таких условиях нам непросто организовать работу. Но мы стараемся и жильцов не бросаем, - подчеркнул Вячеслав Дьяков.

При этом у собственников своя правда, они настаивают, что управляющая компания «Парадигма» получила в управление их многоквартирный дом незаконно. Более того, волгоградцы сомневаются в корректности данных руководителя субподрядной организации, указывая на то, что ремонт в доме не проводился несколько десятилетий, а отсутствие дворника с уборщицей — не веяние последних недель. В таких условиях дом существует вот уже много лет.

- Ну и откуда могла образоваться такая задолженность, если по сути услуги никакие не оказываются, — задаются вопросом волгоградцы.

В ситуацию с текущем уже три недели трубопроводом редакции пообещали вмешаться в жилищной инспекции. Надзорное ведомство поставило устранение аварии на контроль.

Напомним, ранее в редакцию уже неоднократно поступали жалобы на работу управляющей компании «Парадигма». Об освоении колоссальных средств при отсутствии текущего ремонта и даже уборки рассказывали жильцы бывшего общежития по адресу ул. Чебышева, д. 36. Кроме того, буквально две недели назад из-за халатности сотрудников организации в течение нескольких дней теряли сознание жильцы д. 19 на ул. Таращанцев.

Фото и видео: Людмила Гончарова