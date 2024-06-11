Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»

Экономика 11.06.2024 17:59 Реклама
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11.06.2024 17:59 Реклама
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на всех сроках размещения средств, а также по вкладу «Почетный пенсионер». Максимальная доходность в линейке указанных вкладов – 18,2% годовых с учетом капитализации, ее могут получить новые клиенты*, разместившие во вклад «Доход» от 2 млн до 7 млн рублей на срок 181 день, а также клиенты банка, разместившие во вклад «Доход | Private» от 10 000 000 рублей на срок 1100 дней – при наличии пакета услуг «Private».
• Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 16,11 – 18,20% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней.
• Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» – 16,11 – 17,00% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока вклада. Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения 91, 181, 367 и 732 дня.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
* Новый клиент – физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка. Срочный вклад вида «Доход» в российских рублях для новых клиентов доступен для открытия только в офисах Банка.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
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