Экономика

В Волгограде «оттаяли» цены на все марки бензина и дизтопливо

Экономика 06.06.2024 09:54
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06.06.2024 09:54


В Волгоградской области статистики зафиксировали новый рост цен на моторное топливо. По данным Волгоградстата, все марки бензина и дизтопливо подорожали на 01,%. 

Так, согласно результатам еженедельного мониторинга, средняя стоимость дизельного топлива на заправках в Волгоградской области к 5 июня составила 62 рубля и 45 копеек. Бензин марки АИ-92 стоит 51 рубль, 82 копейки за литр. Тот же объем бензина АИ-95 и АИ-98 стоит по 57,59 и 67,58 рублей соответственно.  

Напомним, что на минувшей неделе статистики отмечали стагнацию цен на топливо. Актуализировать информацию по ценам на АЗС в Волгоградстате планируют к 14 июня.   

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