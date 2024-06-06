В Волгограде «оттаяли» цены на все марки бензина и дизтопливо





В Волгоградской области статистики зафиксировали новый рост цен на моторное топливо. По данным Волгоградстата, все марки бензина и дизтопливо подорожали на 01,%.

Так, согласно результатам еженедельного мониторинга, средняя стоимость дизельного топлива на заправках в Волгоградской области к 5 июня составила 62 рубля и 45 копеек. Бензин марки АИ-92 стоит 51 рубль, 82 копейки за литр. Тот же объем бензина АИ-95 и АИ-98 стоит по 57,59 и 67,58 рублей соответственно.

Напомним, что на минувшей неделе статистики отмечали стагнацию цен на топливо. Актуализировать информацию по ценам на АЗС в Волгоградстате планируют к 14 июня.