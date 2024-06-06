Банк Уралсиб предлагает карту «Прибыль» с бесплатным обслуживанием





Новые карты «Прибыль» Банка Уралсиб теперь обслуживаются бесплатно, для этого не нужно выполнять каких-либо условий. Карту можно оформить и получить в офисе Банка Уралсиб, либо заказать на сайте банка , а также в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн».

Карты «Прибыль», выпущенные до 03.06.2024 года – будут обслуживаться и перевыпускаться на прежних условиях.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. В первый месяц после открытия карты 14% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей*.

*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.





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