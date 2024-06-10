Почему Сады Придонья выбрали Gastreet





Компания приняла участие в главном событии для сегмента HoReCa на курорте Красная Поляна.

Gastreet – уникальный международный кулинарный фестиваль, который уже девятый год подряд удивляет своим масштабом и неповторимостью. В этом году на супер мероприятие приехали 500 бизнес-ведущих со всего мира и 5 тысяч участников, в их числе компания «Сады Придонья». По словам Первого вице-президента по продажам Петра Самохина, участие в подобном экшене дает понимание широты рынка в сегменте HoReCa, а также возможность посмотреть на себя со стороны, понять свою уникальность.





— Работа на стенде проходила в режиме нон-стоп, — говорит Петр Самохин. — Нам очень важен канал HoReCa, поэтому яркая представленность на Gastreet брендов IL PRIMO и Nemoloko Professional стала для нас главной задачей. Мы впервые на этом фестивале, именно как участники, и были приятно удивлены той открытой атмосферой, живым человеческим общением с близкими по духу людьми. За шесть дней проведено много переговоров с представителями значимых концепций в HoReCa. Действительно, Gastreet – это про нетворкинг, про обмен опытом, энергией, настроением и поддержкой.





На стенде компании работали давние партнеры Садов Придонья – Василий Кузовкин и Егор Леонов из многопрофильного центра по обучению профессиям в сегменте HoReCa «Лига Универ». Они готовили коктейли на основе премиальных соков IL PRIMO и кофейные напитки на Nemoloko Professional. Кроме этого, Василий Кузовкин в качестве приглашенного эксперта провел мастер-класс «Выпиваемая еда». Использование нетривиальных ингредиентов и необычные подходы в мире кофейной миксологии стали главной темой практикума.

Надо отметить, что программа фестиваля была насыщена деловыми лекциями, мастер-классами, спортивными и йога-сессиями, вечерними мероприятиями и концертами, обеспечивая незабываемые впечатления для каждого гостя.





На главной сцене Gastreet 2024 выступали Артемий Лебедев – один из самых известных российских дизайнеров, основатель одноименного агентства; Александр Цыпкин – известный российский писатель, публицист и создатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения»; Дмитрий Левицкий – один из сооснователей фестиваля, практикующий ресторатор.

По словам организаторов фестиваля, в закрытом горном городе собрались лучшие представители ресторанного бизнеса, включая владельцев, управляющих, шеф-поваров, виноделов, сомелье, а также экспертов барной и кофейной индустрии и лидеров поставок. Всего – 5 тысяч человек.

В компании «Сады Придонья» считают, что внушительный масштаб и высокая планка Gastreet даст сильный мотивационный эффект команде, что поспособствует развитию компании в целом.

Фото АО «Сады Придонья»