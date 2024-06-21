Волгоградка заплатит 13 тысяч рублей за оскорбление коллеги в WhatsApp*





Фроловский районный суд Волгоградской области обязал местную жительницу выплатить 13 тысяч рублей за несдержанность в мессенджере. Как сообщили V102.RU в суде, Марина В. по WhatsApp* отправила на телефон своей знакомой Светланы Т. голосовое сообщение, содержащее оскорбления в ее адрес и в адрес знакомого Николая К. в неприличной и оскорбительной форме.

Марина и Светлана являются коллегами. А Николай – непосредственным начальником излишне эмоциональной женщины.

Судом установлено, что своими действиями Марина В. унизила честь и достоинство истцов. К тому же ее оскорбительное суждение стало известно всем членам коллектива. Из-за возникшей ситуации у Светланы и Николая даже появились проблемы со здоровьем.

Ранее женщина была признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.5.61 КоАП РФ и уже была оштрафована. После чего ее коллеги обратились в суд с требованием моральной компенсации. Каждый по решению суда получит по 5 тысяч рублей. Кроме того, женщина должна будет выплатить 3 тысячи рублей в качестве судебных расходов.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

WhatsApp* - мессенджер, принадлежащий Meta (признана в РФ экстремистской)



