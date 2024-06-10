Поджигателю человека отказались смягчить приговор в Волгоградской области

Андрей Заверюха, осужденный в Волгоградской области к 8 годам 8 месяцам колонии строгого режима за покушение на убийство с особой жестокостью, просил смягчить ему наказание, но областной суд ему в этом отказал. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговор Ленинского районного суда вступил в законную силу.

Ранее Заверюху признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

Согласно материалам дела, 21 мая 2023 года в своей квартире, расположенной в доме №36 на улице Чернышевского в Ленинске, он распивал спиртное со свои знакомым. Во время застолья мужчины поссорились и хозяин квартиры выгнал гостя. Однако на этом конфликт не прекратился.

Мужчины продолжили ссориться во дворе многоквартирного дома, а потом все закончилось тем, что Заверюха вынес из квартиры канистру с бензином и поджег знакомого. Скорую помощь вызвала соседка, увидев, как во дворе объятый пламенен мужчина катается по земле и пытается сорвать с себя одежду. Пострадавший получил 60% ожогов тела, но выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Фигурант уголовного дела вину не признал, утверждая, что все произошло из-за его неосторожности. Приговором суда Заверюха также должен компенсировать потерпевшему моральный вред в размере около полумиллиона рублей.